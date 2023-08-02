Еврокомиссара подозревают в попытке сместить фон дер Ляйен

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пытается сместить с должности главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен после истечения срока ее полномочий в 2024 году, сообщает европейское издание Politico.

«Уже не вызывает сомнений, что Бретон хочет этот пост. Фактически это становится все более очевидно каждый день», — сообщил изданию неназванный функционер Еврокомиссии.

Бретон сосредоточил в руках своего ведомства большое количество компетенций — от закупок вакцин против COVID-19 до закупок снарядов для Вооруженных сил Украины, а также Бретон занимается надзором за рынком цифровых услуг в Европе.

Еврокомиссара называют креатурой президента Франции Эмманюэля Макрона, при этом кандидатура Бретона вызывает беспокойство в Вашингтоне, поскольку он является «в меньшей степени атлантистом», чем фон дер Ляйен. Однако для победы в конкурентной борьбе Бретону необходимо заручиться поддержкой всех европейских лидеров.

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