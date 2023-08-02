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СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*

ТАСС: СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении российского политика председателя общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Светова СК возбудил дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — заявил источник.

Другие подробности дела не сообщаются.

Сам Светов, комментируя возбуждение уголовного дела против него в своих социальных сетях, предположил, что оно было заведено за песню Ореста Лютого про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

«Вот это таймлайн, конечно», — отметил Светов.

Орест Лютый (настоящее имя Антон Мухарский) — украинский актер, телеведущий, певец, некоторое время был советником министра культуры Украины. Известность получил как автор и исполнитель пародийных песен в составе созданного им в 2012 году коллектива «Сталин унд Гитлер капут».

Михаил Светов был внесен в реестр иностранных агентов, публикуемый Минюстом РФ, 18 ноября прошлого года.

Ранее Госдума ввела дополнительные штрафы для иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом
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