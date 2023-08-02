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Бывший пресс-секретарь НАТО считает, что Киев никогда не будет удовлетворен помощью Запада

Экс-представитель НАТО Шиа: Киев не может быть удовлетворен объемом помощи

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил телеканалу CNBC, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи.

По его словам, позиция Украины является сложной, поэтому обязательно будет разрыв между тем, чего хотят украинцы, и тем, что Запад может предоставить.

«Очевидно, что они (украинцы. — «Газета.Ru») играют за свое экзистенциальное выживание, они всегда будут недовольны с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (помощи. - «Газета.Ru») с течением времени. [Между тем] Запад всегда будет считать, что он делает все возможное...» — уверен Шиа.

Он добавил, что главной задачей взаимодействия России и Запада является борьба с этим несоответствием.

2 августа замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипломатического скандала после обоюдных высказываний представителей обеих стран. Ранее польского посла вызвали в МИД Украины из-за слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о «неблагодарности» Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский написал, что Киев «очень ценит» историческую поддержку Польши. На этом фоне американское издание Washington Examiner уличило украинские власти в «хамстве и неблагодарности за оказываемую помощь». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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