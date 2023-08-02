США недовольны тем, что на Украине не слушают их советы

Власти Украины много раз игнорировали советы от США по ведению боевых действий и, тем самым, вызвали недовольство американцев. Об этом сообщает, ссылаясь на источники, телеканал CNBC.

«США настоятельно рекомендовали Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединенных Штатов или отвергая их, а потом жаловался на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что его не привлекают к переговорам по линии НАТО», — сказал источник.

По данным канала, союзники Киева на саммите НАТО в Вильнюсе заявили о поддержке Украины, но указали, что украинским властям нужно «видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнеров».

Также отмечается, что в США были «не очень хорошо восприняты» критические комментарии президента Украины Владимира Зеленского, относящиеся к действиям НАТО. После них, как утверждает CNBC, администрация Соединенных Штатов была «очень раздражена».

До этого колумнист Том Роган в статье для издания Washington Examiner написал, что Киев демонстрирует агрессивное поведение в отношении западных союзников вместо признательности за оказываемую помощь.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».