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Верховный суд оставил в силе приговор Сафронову

Верховный суд оставил в силе 22-летний приговор журналисту Ивану Сафронову

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Верховный суд оставил в силе приговор осужденному на 22 года за государственную измену журналисту и экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — говорится в заявлении кассационной инстанции.

Слушания проходили в закрытом режиме.

В мае сообщалось, что Сафронов, приговоренный к 22 годам тюремного заключения, обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде. Адвокаты посетили своего клиента в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст жалобы, в которой содержится просьба об отмене приговора.

Сафронов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в июле 2020 года. Ему вменяются два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Свою вину Сафронов не признал, подчеркивая, что занимался исключительно журналистской деятельностью.

Ранее Сафронов был уволен с поста советника главы «Роскосмоса».

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