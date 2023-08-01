На Украине сообщили об отсутствии планов на случай смерти Зеленского

Украина не имеет никаких планов на случай смерти президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий рассказывал изданию Politico, что если Зеленский не сможет дальше выполнять свои обязанности или преждевременно умрет, то управление государством перейдет к председателю Верховной рады. По словам политика, таким образом удастся избежать вакуума власти в стране.

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам... подкидывать такие вбросы… Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет... Для чего они это сделали, мне сложно сказать», — сказал Данилов.

Он также отметил, что действия и заявления Княжицкого вызывают у киевских власти много вопросов.

1 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявлял, что теракты, которые Украина осуществляет на территории России, могут привести к преждевременной гибели Зеленского.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.