В Республике Сербской обвинили США в бесчестии и лицемерии

Пресс-секретарь партии «Союз независимых социал-демократов», возглавляемой президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, Радован Ковачевич заявил, что энтитет Боснии и Герцеговины сталкивается с давлением, которое войдет в историю как «хроника бесчестия». Так в эфире РТРС он отреагировал на решение США о включении в санкционные списки четырех представителей руководства региона.

«Никакие санкции тех, кто желает исчезновения Республики Сербской, не смогут сломить нашу решимость защищать и сохранять Республику Сербскую и бороться за то, чтобы она стала еще сильнее. Этот период в истории Республики Сербской запомнится как ярмарка лицемерия и хроника бесчестия тех, кто в данный момент поступает таким образом по отношению к нашей республике», — пояснил Ковачевич.

США ввели санкции против представителя боснийских сербов в президиуме Боснии и Герцеговине Жельки Цвиянович, а также премьер-министра, министра юстиции и спикера парламента Республики Сербской 1 августа. По мнению Госдепа, все они якобы совершали шаги, которые могли способствовать подрыву территориальной целостности страны и противоречили ее конституции. К примеру, таковым считается июньское решение парламента энтитета о непризнании постановлений конституционного суда Боснии и Герцеговины.

Ранее Додик назвал Евросоюз вассалом США.