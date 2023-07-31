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В Совфеде раскритиковали призывы философа Дугина к репрессиям в России

Сенатор Клишас заявил, что любые призывы к репрессиям в России неконституционны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что любые призывы к репрессиям или внесудебным расправам в России неконституционны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал мнение философа Александра Дугина, который до этого утверждал, что России нужны цензура и репрессии.

Клишас подчеркнул, что по статье 29 Конституции РФ, в стране гарантируется свобода массовой информации, а цензура официально запрещена.

«Конституция, статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», — добавил сенатор.

До этого Дугин выразил мнение об СССР, заявив, что во время репрессий в этом государстве оно было «великим и сильным», а после их прекращения «все стало гнить».

До этого Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» в отношении российского философа Александра Дугина. СБУ назвала Дугина главой «прокремлевской международной организации «Евразийское движение». Служба утверждает, что в своих выступлениях, книгах и статьях Дугин на протяжении более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете смены пола поможет защитить россиян и их детей, а также укрепить институт семьи, сообщила «Москва 24».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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