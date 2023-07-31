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Молдавия денонсировала соглашение о едином образовательном пространстве СНГ

Спикер Гросу: Кишинев денонсировал договор об образовательном пространстве СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Парламент Молдавии одобрил во втором чтении денонсацию соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства СНГ. Об этом объявил спикер парламента Игорь Гросу, трансляция велась на сайте законодательного органа.

«Денонсация соглашения с СНГ о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства Содружества Независимых Государств, подписанного в Москве в 1997 году, одобрена голосами 55 депутатов», — сказал спикер парламента.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в настоящее время экономика государства находится в «летальной стадии». В своем Telegram-канале он отметил, что наблюдается рост лишь экспорта в СНГ, с которым не хочет сотрудничать нынешняя власть. Он добавил, что при нынешнем руководстве Молдавия впервые перешагнула за 100 млрд леев (около $5,6 млрд) внутреннего долга, а внешний вырос с $2,5 млрд долларов до $3,4 млрд. Додон подчеркнул, что изменить ситуацию можно лишь сменив власть.

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