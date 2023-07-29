В Крыму рассказали, что Украина получит вместо полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что власти Украины получат «дырку от бублика», а не полуостров. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление, и от которого скоро отвернутся все его союзники», — сказал Чегринец.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил изданию «Суспильне» («Общественное»), что слова начальника ГУР Кирилла Буданова в причастности Украины к пожару на полигоне в Крыму являются фейком.

До этого Буданов заявил, что взрыв на полигоне в Крыму стал результатом операций ГУР и украинских Вооруженных сил. Он назвал произошедшее «успешной операцией».

Утром 19 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва склада боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма. В МЧС сообщили, что в связи с ЧП эвакуируют 2225 человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.