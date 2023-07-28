Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что Африку и РФ объединяет осуждение использования правовой, климатической и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях». Заявление было сделано президентом в Санкт-Петербурге на пленарном заседании второго саммита «Россия-Африка», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

27 июля патриарх Кирилл заявил в приветственном обращении к участникам саммита в Санкт-Петербурге, что Россию и страны Африки объединяют приверженность традиционным ценностям и консервативный взгляд на человеческую природу.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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