Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нигерские мятежники выступили с призывом к спокойствию

Мятежники в Нигере призвали население соблюдать спокойствие

close
100%
ORTN/Reuters

Мятежники в Нигере призвали население соблюдать спокойствие, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов», — призвал лидер мятежников полковник Амаду Абдраман.

Он осудил насилие на манифестациях в столице республики, Ниамее. В нигерской столице прошли несколько митингов — как в поддержку мятежа, так и против. При этом произошли столкновения между участниками, а штаб-квартиру правящей партии подожгли участники стихийного протеста.

Ранее стало известно, что президент Бенина Патрис Талон не прибыл в Нигер, чтобы выступить в качестве посредника между мятежными военными и отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

Все новости на тему:
Захват Нигера
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях