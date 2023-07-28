Нигерские мятежники выступили с призывом к спокойствию

Мятежники в Нигере призвали население соблюдать спокойствие, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов», — призвал лидер мятежников полковник Амаду Абдраман.

Он осудил насилие на манифестациях в столице республики, Ниамее. В нигерской столице прошли несколько митингов — как в поддержку мятежа, так и против. При этом произошли столкновения между участниками, а штаб-квартиру правящей партии подожгли участники стихийного протеста.

Ранее стало известно, что президент Бенина Патрис Талон не прибыл в Нигер, чтобы выступить в качестве посредника между мятежными военными и отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.