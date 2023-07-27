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Глава МИД Уганды допустил, что лидеры африканских стран могут вновь посетить Украину

Глава МИД Уганды Одонго: лидеры Африки могут посетить Киев для обсуждения мира

Глава МИД Уганды Джедже Одонго заявил в интервью РИА Новости, что лидеры африканских стран рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы.

Он заявил, что африканские лидеры приехали на саммит Россия — Африка, после которого они вернутся в свои столицы. Глава МИД выразил надежду, что взаимодействие лидеров продолжится.

«Мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели» – ответил Одонго на вопрос о возможном повторном посещении Киева.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля.

Ранее первый заместитель генсека правящей партии Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьянезаявила, что второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе пройдет на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

В середине июня президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС уважает решение африканских стран, принимающих участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.

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