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В Кремле рассказали, что Путин в пятницу подведет итоги саммита Россия — Африка

Песков: Путин в пятницу по итогам форума и саммита РФ — Африка сделает заявление для СМИ

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин 28 июля планирует выступить с заявлением для журналистов и подвести итоги работы форума и саммита Россия — Африка, передает ТАСС.

«Президент в своем заявлении для средств массовой информации об этом расскажет. Заявление будет в пятницу», — сказал он.

26 июля Владимир Путин во время встречи с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что у Российской Федерации и Египта есть большие и «мощные» проекты в энергетической области.

До этого сообщалось, что президент Сенегала Маки Саль с делегацией приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в саммите Россия — Африка.

Также заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что РФ будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством африканских стран. По его словам, после распада Советского Союза россияне почти не летали в Африку, но теперь полеты возобновятся, поэтому нужны транспортные средства.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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