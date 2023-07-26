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США обеспокоены негативным влиянием ситуации с Ридом на обмен заключенными с РФ

CNN: США обеспокоены, что ситуация с Ридом может повлиять на обмен Уилана и Гершковича

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Patrick Semansky/AP

США обеспокоены тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно повлиять на обмен арестованных в России Эвана Гершковича и Пола Уилана, Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

Американские чиновники рассказали изданию, что Рид проходит лечение в региональном медицинском центре Ландштуль, военном госпитале США недалеко от авиабазы ​​Рамштайн, и заявили, что он «не занимался никакой деятельностью от имени правительства США».

«Официальный представитель США сказал, что «конечно» они обеспокоены тем, что развитие событий с Ридом негативно повлияет на текущие переговоры, направленные на освобождение двух американцев, которые остаются неправомерно задержанными в России: Пола Уилана и Эвана Гершковича», — пишет CNN.

При этом чиновник подчеркнул, что это две разные темы, и действия Рида следует рассматривать отдельно от переговоров об освобождении Гершковича и Уилана.

Бывший морпех США Тревор Рид, отбывавший срок в тюрьме в Мордовии и обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, уехал участвовать в боевых действиях на Украине, где подорвался на мине. Из-за заключенного контракта его не хотели выпускать из страны, но американец потребовал перевести его в военный госпиталь в Польше или в Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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