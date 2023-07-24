В КНР выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие с Россией

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И во время встречи с секретарем Совбеза опасности РФ Николаем Патрушевым в Йоханнесбурге заявил, что КНР готова продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай готов и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с Россией, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять сопряжение ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь», а также укреплять координацию и сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях», — сказал китайский высокопоставленный дипломат.

До этого стало известно, что совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая смог отразить атаку условного противника с воздуха во время учений. Учения назывались «Север. Взаимодействие — 2023».

21 июля главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн заявил, что Китай поставляет военную технику России.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.