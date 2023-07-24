В Совбезе назвали причины привлекательности БРИКС для других государств

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе заседания высоких представителей стран БРИКС заявил, что объединение стало привлекательным для многих государств в связи с отсутствием конфронтационной или скрытой повестки. Его слова передает газета «Известия».

«Залог привлекательности БРИКС для многих государств <...> в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки», — указал он.

Патрушев отметил, что за годы сотрудничества в БРИКС сформировалась культура диалога и доверительных отношений, базирующихся на принципах суверенного равенства и учетов взаимных интересов.

«Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам», — подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, двери союза открыты для взаимодействия с единомышленниками.

До этого Патрушев обвинил Запад в стремлении всеми методами сохранить мировое лидерство.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.