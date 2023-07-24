Путин выступил за предоставление странам Африки достойного места в СБ ООН и G20

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. Об этом он написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, Российская Федерация с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных африканских стран, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента.

Он также указал, что РФ всегда поддерживает конструктивные инициативы партнеров, выступает за предоставление африканским государствам «достойного места в структурах, определяющих судьбы мира», включая Совет Безопасности ООН и Группу двадцати, за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов».

Ранее Путин рассказал, где «рынок будущего».