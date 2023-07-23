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У Швеции отобрали статус спецпосланника Организации исламского сотрудничества

Организация исламского сотрудничества приостановила статус спецпосланника Швеции

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Global Look Press

Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решил приостановить статус специального посланника Швеции в связи со случаями осквернения Корана в королевстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Секретариат ОИС проинформировал правительство Швеции о своем решении приостановить статус специального посланника Швеции при организации», — говорится в заявлении организации.

В публикации отмечается, что исполнительный орган ОИС по итогам заседания предложил ее генеральному секретарю Хисейну Брахиму Тахе рассмотреть варианты возможных шагов по дальнейшему пересмотру официальных рамок, которые связывают секретариат с любой страной, в которой оскверняют Коран и другие исламские ценности и символы, вплоть до приостановки статуса спецпосланника.

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вечером 22 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном. 

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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