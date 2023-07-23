Путин и Лукашенко пообщались с прохожими в Кронштадте

После визита в Кронштадтский морской собор президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с собравшимися на площади около храма людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Путина вскоре окружили и стали просить сделать фото, в том числе с детьми. Президенту России присутствующие желали здоровья.

Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много.

В один из моментов журналист из толпы спросил у Путина: «А как же карантин?»

«Люди важнее, чем карантин», — ответил глава государства.

В последний раз Александр Лукашенко приезжал в РФ в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Известно, что переговоры с Путиным могут продолжиться два дня. 21 июля Лукашенко прибыл в РФ для переговоров с российским коллегой. Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко продлятся два дня.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.