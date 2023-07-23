Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Лукашенко пообщались с прохожими в Кронштадте

Путин и Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у собора в Кронштадте

После визита в Кронштадтский морской собор президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с собравшимися на площади около храма людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Путина вскоре окружили и стали просить сделать фото, в том числе с детьми. Президенту России присутствующие желали здоровья.

Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много.

В один из моментов журналист из толпы спросил у Путина: «А как же карантин?»

«Люди важнее, чем карантин», — ответил глава государства.

В последний раз Александр Лукашенко приезжал в РФ в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Известно, что переговоры с Путиным могут продолжиться два дня. 21 июля Лукашенко прибыл в РФ для переговоров с российским коллегой. Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко продлятся два дня.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях