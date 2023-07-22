Полянский продемонстрировал на цифрах, что РФ важнее Украины для продбезопасности

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН продемонстрировал на цифрах, что вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной продовольственной безопасности более чем в четыре раза превосходит вклад Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сравнил показатели производства зерновых в этих двух странах за 2022 год. Так, зампостпреда обратил внимание, что на Украине оно составило около 55 млн тонн зерновых, из которых было экспортировано 47 млн тонн. При этом доля пшеницы составляет только 17 млн тонн. В РФ же было собрано 156 млн тонн зерна, из которых на экспорт пошло 60 млн тонн, в том числе 48 млн тонн пшеницы, заявил Полянский.

Вместе с тем он отметил, что Российская Федерация экспортировала «не благодаря «зерновой сделке», а вопреки тем препонам», которые создавали России.

«Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, доля Украины – менее 5%. Так кто играет большую роль в глобальной продбезопасности», — обратился Полянский к членам Совбеза ООН.

Он также указал, что если добавить к пшенице производимые РФ удобрения, то «картина станет еще яснее».

«Специалисты все прекрасно понимают», — продолжил дипломат.

По его словам, никто из тех, кто сегодня заявляет о том, что «Россия якобы «морит весь мир голодом», палец о палец не ударил даже для обеспечения безвозмездных поставок российских минеральных удобрений под эгидой ООН.

Как подчеркнул Полянский, «с момента объявления данной сугубо гуманитарной инициативы» в сентябре прошлого года из 262 тыс. тонн продукции, которая была заблокирована в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, «были с огромным трудом отправлены всего две партии – 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция обмениваются мнениями о том, что делать в ситуации прекращения «зерновой сделки».

Эта сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Зеленский предложил ООН и Турции продолжить вывозить зерно по Черному морю без согласия России.