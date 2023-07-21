В США заявили, что не видят возможностей для замены зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что его страна работает с союзниками в направлении поиска альтернатив зерновой сделке, но он не видит возможности по другим маршрутам компенсировать объемы потерянных поставок, передает РИА Новости.

Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты», — цитирует его агентство.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция обмениваются мнениями о том, что делать в ситуации прекращения «зерновой сделки».

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд. Пока Путин не планирует контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.