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ООН выразила беспокойство по поводу сообщений о минах в Черном море

В ООН назвали неприемлемыми угрозы атак на гражданские суда в Черном море

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Shutterstock

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море. Ее слова приводит ТАСС.

«Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы», — указала замгенсека.

Она подчеркнула, что Организация Объединенных Наций также обеспокоена сообщениями о минах в акватории Черного моря, которые представляют угрозу гражданскому судоходству.

ДиКарло призвала прекратить дальнейшую риторику или действий, которые потенциально «могут осложнить и без того опасную ситуацию».

До этого командование Черноморским флотом Российской Федерации предупредило об опасности мин на судоходном маршруте в Черном море. Согласно данным командования, там нашли украинскую морскую мину, которая с прошлого года «бесконтрольно дрейфовала» в море.

До этого румынские военные моряки уничтожили морскую мину на черноморском пляже.

Ранее власти Одесской области не рекомендовали жителям выходить на пляжи, так как после разрушения Каховской ГЭС в акватории моря были обнаружены мины.

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