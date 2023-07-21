Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Саудовской Аравии вызывает главу посольства Швеции после осквернения Корана

Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана

close
100%
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана после акции напротив посольства Ирака.Так, МИД Саудовской Аравии анонсировал в Twitter вызов временного поверенного в делах при посольстве Швеции в Королевстве, чтобы вручить ему ноту протеста против «действий, разжигающих ненависть между религиями».

МИД Турции опубликовал заявление, в котором осуждается «отвратительное» осквернение Корана напротив посольства Ирака в Стокгольме и содержится призыв к властям Швеции «принять сдерживающие меры».

Ранее генеральный секретарь ливанского шиитского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал народы арабских и других мусульманских стран требовать от своих правительств высылки послов Швеции, чтобы добиться от ее властей прекращения выдачи разрешений на сожжение Корана в Стокгольме.

20 июля премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны из-за неоднократного сожжения Корана в Стокгольме.

Шаг стал реакцией на акцию у посольства Ирака в центре Стокгольма 20 июля. Два активиста пинали Коран (хотя раньше грозились сжечь его), и вытерли обувь бумажными копиями флага Ирака и фотографиями деятелей страны.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях