МИД Саудовской Аравии вызывает главу посольства Швеции после осквернения Корана

Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана после акции напротив посольства Ирака.Так, МИД Саудовской Аравии анонсировал в Twitter вызов временного поверенного в делах при посольстве Швеции в Королевстве, чтобы вручить ему ноту протеста против «действий, разжигающих ненависть между религиями».

МИД Турции опубликовал заявление, в котором осуждается «отвратительное» осквернение Корана напротив посольства Ирака в Стокгольме и содержится призыв к властям Швеции «принять сдерживающие меры».

Ранее генеральный секретарь ливанского шиитского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал народы арабских и других мусульманских стран требовать от своих правительств высылки послов Швеции, чтобы добиться от ее властей прекращения выдачи разрешений на сожжение Корана в Стокгольме.

20 июля премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны из-за неоднократного сожжения Корана в Стокгольме.

Шаг стал реакцией на акцию у посольства Ирака в центре Стокгольма 20 июля. Два активиста пинали Коран (хотя раньше грозились сжечь его), и вытерли обувь бумажными копиями флага Ирака и фотографиями деятелей страны.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.