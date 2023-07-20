СМИ узнали о неожиданном решении администрации Байдена после проблем с трапом

Президент США Джо Байден стал чаще пользоваться укороченным складным трапом при перелетах бортом номер один. Об этом пишет Politico.

«На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт... при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон», — пишет издание.

В администрации Байдена на условии анонимности рассказали, что стараются использовать укороченный трап, чтобы снизить риск падения главы государства.

Байден неоднократно спотыкался на трапе своего президентского самолета. В феврале 2023 года сообщалось, что Байден оступился, поднимаясь по трапу борта «номер один», перед отлетом из Варшавы. До этого у Байдена возникли проблемы с трапом самолета в начале января, по возвращению политика с отдыха в штате Делавэр. Видео было снято на авиабазе Эндрюс, на кадрах видно, что сильный ветер едва не помешал Байдену спуститься по трапу, а по словам представителей американского президента, прежде чем спуститься, Байдену пришлось полчаса подождать на борту.

Ранее член делегации Байдена кубарем выкатился с трапа самолета.