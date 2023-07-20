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МИД РФ подтвердил, что вызов посла не повлиял на подготовку договора Москвы и Тегерана

Захарова подтвердила подготовку соглашения с Ираном, несмотря на вызов посла России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Подготовка проекта нового российско-иранского договора ведется, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Тегеране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания итогового документа.

Посла РФ в Иране Алексея Дедова вызвали в МИД из-за несогласия Тегерана с содержанием Совместного заявления по итогам заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 18 июля глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил эту ситуацию по телефону с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

О подготовке договора между Москвой и Тегераном заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Во МИД РФ отметили, что документ ознаменует выход партнерства двух стран на новый стратегический уровень. Соглашению предопределили всеобъемлющий характер.

Ранее стало известно, что в Иране усилят контроль за соблюдением правил ношения хиджаба.

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