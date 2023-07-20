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Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер»

Британия ввела санкции против физ и юрлиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане

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Global Look Press

Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с российской частной военной компаний «Вагнер» в ЦАР и Судане. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

В санкционный список внесена компания «М Инвест» Евгения Пригожина (основатель ЧВК «Вагнер»), которая якобы добывает золото в Судане.

В этом же списке оказались суданские компании Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в Центральноафриканской Республике. Их обвиняет в осуществлении деятельности, которая подрывает мир и стабильность» в стране. В британском правительстве утверждают, что все эти компании связаны с ЧВК «Вагнер».

Под санкциями также оказались восемь человек, которые Лондон считает сотрудниками структур Пригожина или командирами подразделений ЧВК.

27 июня США ввели санкции в отношении россиянина Андрея Иванова, одной российской компании и трех зарубежных юрлиц, якобы связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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