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Си Цзиньпин принял Киссинджера в государственной резиденции Дяоюйтай

Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу со 100-летним Генри Киссинджером

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Evgenia Novozhenina/Pool/AP

Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу со 100-летним американским экс-дипломатом Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.

По словам китайского лидера, китайцы ценят дружбу, поэтому КНР не забудет вклад Киссинджера в развитие китайско-американских отношений.

Киссинджеру недавно исполнилось 100 лет, и он посетил Китай более 100 раз. Как отметил Си Цзиньпин, сочетание этих двух сотен делает нынешний визит дипломата особенным.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил во время встречи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Пекине, что политике Соединенных Штатов в отношении КНР нужны дипломатическая мудрость Киссинджера и политическая смелость бывшего президента Ричарда Никсона. Об этом говорится в сообщении китайского дипведомства.

Отмечается, что Киссинджер сказал министру КНР, что США будут продолжать придерживаться политики «одного Китая». При этом Пекин и Вашингтон, по его словам, должны воспринимать друг друга как равных и поддерживать контакты.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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