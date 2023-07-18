В Совфеде призвали снизить зависимость России от иностранной рабочей силы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снижать зависимость России от иностранной рабочей силы в строительном секторе. Об этом сообщает ТАСС.

«Достаточно остро в строительной отрасли с учетом масштаба ее развития стоит кадровый вопрос. <..> В долгосрочной перспективе нам нужно сосредоточиться на подготовке своих специалистов, чтобы снизить зависимость от иностранного труда, оставлять деньги в нашей экономике», — заявила Матвиенко.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

По мнению ученых, без мигрантов рост населения России обеспечить невозможно. При наиболее благоприятных обстоятельствах, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребенка, а средняя продолжительность жизни для мужчин и женщин составит 85,7 года и до 90,5 года соответственно, необходимость в стабильном потоке мигрантов будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026-го.

Ранее в Госдуме заявили, что настало время вводить запрет на «мигрантов» в российском футболе.