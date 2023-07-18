Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде призвали снизить зависимость России от иностранной рабочей силы

Матвиенко призвала снизить зависимость России от иностранной рабочей силы в строительстве

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снижать зависимость России от иностранной рабочей силы в строительном секторе. Об этом сообщает ТАСС.

«Достаточно остро в строительной отрасли с учетом масштаба ее развития стоит кадровый вопрос. <..> В долгосрочной перспективе нам нужно сосредоточиться на подготовке своих специалистов, чтобы снизить зависимость от иностранного труда, оставлять деньги в нашей экономике», — заявила Матвиенко.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

По мнению ученых, без мигрантов рост населения России обеспечить невозможно. При наиболее благоприятных обстоятельствах, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребенка, а средняя продолжительность жизни для мужчин и женщин составит 85,7 года и до 90,5 года соответственно, необходимость в стабильном потоке мигрантов будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026-го.

Ранее в Госдуме заявили, что настало время вводить запрет на «мигрантов» в российском футболе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях