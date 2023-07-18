В Госдуме назвали четыре версии, откуда могли запустить дроны для атаки Крымского моста

Дроны, которые атаковали Крымский мост накануне, могли запустить из портов Украины или из гражданского судна, которое шло из порта Одессы, сказал НСН зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«После того, как у нас будет восстановлен режим наблюдения за этими морскими путями с точки зрения именно военного контроля, безопасность, безусловно, повысится. Мы начали анализировать, откуда водные беспилотники могли выйти во время атаки Крымского моста», — сказал Спиридонов.

Кроме того, рассматриваются версии, что судно могло выйти с территории другого государства, например, из Грузии, или беспилотник запустили с подводной лодки.

«Ну и там курсировал разведывательный самолет США, который направлял действия беспилотников. Так что после завершения зерновой сделки безопасность должна повыситься», — отметил депутат.

До этого Александр Спиридонов говорил, что защитить Крымский мост от атак поможет эшелонированная система обороны. По его словам, необходимо установить гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды.

Ранее эксперты рассказали, сколько денег понадобится на ремонт Крымского моста.