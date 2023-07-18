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В Госдуме назвали четыре версии, откуда могли запустить дроны для атаки Крымского моста

Депутат Спиридонов: дроны для атаки Крымского моста могли запустить из портов Украины

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Дроны, которые атаковали Крымский мост накануне, могли запустить из портов Украины или из гражданского судна, которое шло из порта Одессы, сказал НСН зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«После того, как у нас будет восстановлен режим наблюдения за этими морскими путями с точки зрения именно военного контроля, безопасность, безусловно, повысится. Мы начали анализировать, откуда водные беспилотники могли выйти во время атаки Крымского моста», — сказал Спиридонов.

Кроме того, рассматриваются версии, что судно могло выйти с территории другого государства, например, из Грузии, или беспилотник запустили с подводной лодки.

«Ну и там курсировал разведывательный самолет США, который направлял действия беспилотников. Так что после завершения зерновой сделки безопасность должна повыситься», — отметил депутат.

До этого Александр Спиридонов говорил, что защитить Крымский мост от атак поможет эшелонированная система обороны. По его словам, необходимо установить гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды.

Ранее эксперты рассказали, сколько денег понадобится на ремонт Крымского моста.

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