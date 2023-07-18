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Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента Украины

На Украине зарегистрировали петицию с просьбой убрать русский язык с сайта Зеленского

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President Of Ukraine/Global Look Press

Официальный сайт украинского президента Владимира Зеленского опубликовал петицию, которая требует убрать с ресурса русский язык.

«Недопустимо, чтобы на сайте главы государства <…> существовал русский язык, который веками насильно насаждали украинцам», — подчеркнул автор обращения, лейтенант ВСУ Андрей Гайдай.

Он отметил, что украинский народ «решительно осуждает такую позорную ситуацию».

Документ уже подписали более тысячи человек. Зеленский рассмотрит петицию при условии, если она наберет 25 тыс. голосов за три месяца.

Материалы сайта Зеленского пока предусматривают перевод на три языка: русский, украинский и английский.

13 июля в Киеве «отменили» русскоязычную культуру. Городской совет украинской столицы запретил на заседании сессии произведения на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

В июне уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь выступил с заявлением, что в Харькове необходимо устранить все нарушения языкового закона.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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