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Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста

Путин потребовал представить конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста. Об этом он заявил на совещании, передает «Россия 24».

По его словам, с учетом того, что произошел уже второй теракт на Крымском мосту, необходимо представить предложения по повышению безопасности объекта.

Ранее Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать работу транспорта и оказать помощь и содействие людям, находящимся в пути. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, президент принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, а также главы Крыма Сергея Аксенова.

Он отметил, что в настоящее время Хуснуллин вылетает в Крым. После ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ожидать доклады по видеоконференцсвязи, также планируется совещание, добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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