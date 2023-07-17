Президент России Владимир Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста. Об этом он заявил на совещании, передает «Россия 24».

По его словам, с учетом того, что произошел уже второй теракт на Крымском мосту, необходимо представить предложения по повышению безопасности объекта.

Ранее Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать работу транспорта и оказать помощь и содействие людям, находящимся в пути. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, президент принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, а также главы Крыма Сергея Аксенова.

Он отметил, что в настоящее время Хуснуллин вылетает в Крым. После ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ожидать доклады по видеоконференцсвязи, также планируется совещание, добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».