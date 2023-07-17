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Британия ввела санкции против зампредседателя правительства Подмосковья

Британия ввела санкции против замглавы правительства Московской области Духина

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Frank Augstein/AP

Великобритания внесла заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина в санкционный список. Об этом говорится на сайте британского кабмина.

«Добавления (к санкциям. — «Газета.Ru»). Лица: Духин, Вячеслав Вячеславович», — сказано в документе.

До этого президент итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что падение экспорта в Россию отразилось на итальянском бизнесе, в частности на производстве потребительских товаров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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