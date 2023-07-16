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Трамп рассказал, как завершит конфликт между РФ и Украиной за 24 часа

Трамп намерен добиваться мира между РФ и Украиной в случае победы на выборах президента

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Andrew Kelly/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп сказал, что ему будет достаточно сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Довольно, тебе нужно заключить сделку», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и сказать: «Если вы не заключите сделку, мы дадим ему [многое]» и даже «больше, чем они когда-либо получали, если потребуется».

«Это [мирное соглашение] произойдет очень быстро», — подчеркнул экс-президент.

Он также заявил, что он очень хорошо знает и Зеленского, и Путина и что у него с ними хорошие отношения, и также добавил, что нынешний президент США Джо Байден не способен иметь дело с мировыми лидерами.

Трамп много раз заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, при этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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