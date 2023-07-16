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Американский политик заявил о лучшем сценарии для граждан Украины без НАТО

Политик Джеффри Янг назвал роспуск НАТО лучшим, что может случиться с гражданами Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американский политик Джеффри Янг считает, что расформирование НАТО и вывод военного контингента США из Европы стало бы лучшим сценарием для народа Украины. Об этом он заявил в своем Twitter, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч военнослужащих США в связи с осознанием того, что «обстановка в области безопасности в Европе изменилась».

«Лучшее, что может случиться с народом Украины, — это расформирование НАТО и выведение США всех наших вооружений и войск из Европы навсегда», — написал политик.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО обрекла руководство Украины на уничтожение, не дав стране четких гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что НАТО совершенствует инструменты противодействия России.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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