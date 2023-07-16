Японский премьер отправился в турне по арабским монархиям

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился в турне по Ближнему Востоку — он планирует посетить три страны: Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщает РИА Новости.

Визиты Кисиды намечены сразу по завершению европейского турне — при этом все три страны являются важными партнерами Японии в вопросах торговли энергоресурсами.

В Саудовской Аравии Кисида встретится с премьер-министром и наследным принцем королевства, Мухаммедом бен Салманом, а также с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будайве. Предполагается, что Кисида предложит Эр-Рияду альтернативу сотрудничества с

В Арабских Эмиратах Кисида встретится с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и обсудит поставки нефти — из ОАЭ в Японию поступает до 40% нефти.

В Катаре намечена встреча с руководством страны — Кисида объявил о планах поднять отношения с эмиратом до уровня стратегического партнерства. Катар поставляет Японии большую часть природного газа.

Турне рассчитано на три дня, то есть в каждой стране японский премьер проведет по одному дню.

Ранее глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение снять все остающиеся ограничения на поставки продуктов питания из Японии, веденные ранее из-за аварии на АЭС «Фукусима-1».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.