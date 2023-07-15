Президент Южной Кореи сообщил о вере в чудо на реке Днепр

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил о вере в возможность экономического рывка на Украине, который может быть подобен «чуду на реке Ханган». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает Yonhap.

«Верю, что обязательно свершится чудо на реке Днепр. В пользу этой возможности говорит история послевоенного восстановления и процветания Республики Корея», — сказал он.

Уточняется, что экономический взлет Южной Кореи с начала 1960-х годов получил название «чудо на реке Ханган». После Корейской войны, которая закончилась в 1953 году, страна смогла развить сильную экономику с высокотехнологическими отраслями.

15 июля Юн Сок Ёль прибыл в Киев. Отмечалось, что о визите южнокорейского лидера не было никаких официальных заявлений, поэтому он считается необъявленным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсудил с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем вопросы продовольственной и энергетической безопасности во время визита последнего в Киев. Также сообщалось, что лидер Южной Кореи с супругой Ким Кон Хи посетили Бучу и Ирпень, где, как утверждают киевские власти, было массовое убийство мирных жителей.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.