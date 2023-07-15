Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пекин потребовал от ЕС прояснить свою позицию по Китаю

Китайский дипломат Ван И заявил Боррелю об отсутствии конфликта интересов с ЕС

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретится с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД КНР, во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество.

«Ван И заявил, что между Китаем и ЕС нет конфликта фундаментальных интересов, мы оба выступаем за мультилатерализм, поддерживаем многополярность мира и демократизацию международных отношений, поддерживаем международную систему, ядром которой является ООН. В этом году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, которое имеет большое значение для наследия прошлого и открытия будущего», — говорится в сообщении.

На встрече с Боррелем Ван И также добавил, что укрепления взаимодействия между Китаем и ЕС отвечает интересам обеих сторон. Он отдельно призвал Брюссель прояснить позицию стратегического партнерства с Пекином и способствовать развитию сотрудничества без колебаний.

«Боррель сказал, что Китай является прежде всего важным партнером ЕС, и это позиционирование очень четкое и определенное. ЕС твердо придерживается политики одного Китая <…> «Развязка» Европы и Китая нереальна и невозможна», — подчеркивается в тексте.

Ранее Боррель пригрозил КНР осложнением отношений из-за Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях