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В МИД России указали на провокационное поведение Запада по отношению к КНДР

Замглавы МИД России Руденко обвинил Запад в провоцировании КНДР на пуски ракет

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KCNA

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Запад в лице США и их союзников провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления. Заявление было сделано дипломатом в Пхукете на церемонии открытия генконсульства России в Таиланде, передает ТАСС.

«Все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники», — подчеркнул замминистра.

Также Руденко заявил, что в МИД России не получили данных о попадании обломков северокорейской ракеты в исключительную экономическую зону России после недавнего запуска.

13 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» , которая пролетела больше 1 тыс. км.

На следующий день в ООН заявили, что ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне РФ.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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