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В Токио напали на посла Грузии

Посол Грузии в Японии Теймураз Лежава сообщил о нападении на него и его водителя

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Toru Hanai/AP

Посол Грузии в Японии Теймураз Лежава в своем Twitter заявил, что в Токио на него и его водителя совершили нападение, передает РИА Новости.

Он опубликовал односекундное видео, на котором видно, что неизвестный через переднюю дверь пытается дотянуться до заднего сиденья.

«Внезапно он открыл дверь машины посла и совершил нападение. Это безобразие. Благодарен водителю посольства за хладнокровное поведение», — написал Лежава.

Еще в одном посте посол разместил фото своего выступления перед журналистами. Он поблагодарил всех, кто переживал за него и водителя.

«Благодарю всех, кто волновался. К счастью, я не пострадал, но этот случай вызвал много волнений. Нельзя, чтобы средством выражения было насилие. Это недопустимо. Благодарю следствие и журналистов», — отметил он.

Также Лежава опубликовал фотографию водителя, назвав его «героем посольства».

13 июля сообщалось, что в Грузии толпа разъяренных местных жителей напала на российских туристов. В Батуми россияне подрались с местными жителями, выразив им свои претензии к объекту размещения, в котором не было электричества.

Ранее в Батуми отменили концерт Нуцы Бузаладзе после ее поездки в Москву.

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