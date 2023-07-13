Байден заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас приведет к третьей мировой войне

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий с Россией будет означать начало третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО», — сказал американский лидер.

До этого министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что Украина сможет стать частью Североатлантического альянса после того, как будет завершен конфликт на территории государства. Он также добавил, что Киеву предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать требованиям альянса. Остин подчеркнул, что НАТО нужно сделать еще больше, чтобы дать Украине «полный комплекс возможностей» во время конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.