Политолог оценил слова министра финансов Финляндии о «турецких обезьянах»

Заявление финского министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах» демонстрирует высокомерие Северной Европы по отношению к Турции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. При этом он допустил, что такое высказывание чиновницы может обернуться для нее отставкой.

«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», — сказал Трухачев.

Он добавил, что Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения благополучия, соблюдения прав человека и европейских ценностей, а Турция, по мнению финнов, совсем иная.

За высказывание Пурры министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения, заверив, что слова нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут».

Пурра до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».

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