Депутаты Косово подрались в парламенте при выступлении премьера

В парламенте непризнанного Косово произошла драка между депутатами от правящей партии «Самоопределение» и оппозиционной Демократической партии (ДПК), пишет Kosovo Online. По информации портала, противостояние началось во время выступления премьер-министра формирования Альбина Курти.

«Инцидент начался, когда депутат ДПК Мергим Люштаку подошел к Курти и облил его водой. В этот момент вице-премьер Бесник Бислими бросил в Люштаку бутылку с водой, после чего начались всеобщие толкания и избиения. Председатель Ассамблеи Гляук Конюфка попросил полицию вмешаться. Общий шум в зале заседаний парламента длился десять минут. Охрана увела Курти в безопасное место», — говорится в сообщении.

Как отмечает Kosovo Online, инциденту предшествовала критика правительства Косово со стороны оппозиции. Портал подчеркивает, что Курти требовали пояснить, почему Приштина не следует советам США по урегулированию проблем с сербским меньшинством в регионе и Белградом в целом.

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