Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутаты Косово подрались в парламенте при выступлении премьера

Речь премьера Косово Курти в парламенте прервала драка депутатов

В парламенте непризнанного Косово произошла драка между депутатами от правящей партии «Самоопределение» и оппозиционной Демократической партии (ДПК), пишет Kosovo Online. По информации портала, противостояние началось во время выступления премьер-министра формирования Альбина Курти.

«Инцидент начался, когда депутат ДПК Мергим Люштаку подошел к Курти и облил его водой. В этот момент вице-премьер Бесник Бислими бросил в Люштаку бутылку с водой, после чего начались всеобщие толкания и избиения. Председатель Ассамблеи Гляук Конюфка попросил полицию вмешаться. Общий шум в зале заседаний парламента длился десять минут. Охрана увела Курти в безопасное место», — говорится в сообщении.

Как отмечает Kosovo Online, инциденту предшествовала критика правительства Косово со стороны оппозиции. Портал подчеркивает, что Курти требовали пояснить, почему Приштина не следует советам США по урегулированию проблем с сербским меньшинством в регионе и Белградом в целом.

Ранее грузинские депутаты подрались в парламенте, косвенно, из-за авиасообщения с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях