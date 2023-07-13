Вице-спикер Верховной рады заявила, что итоги саммита НАТО ее разочаровали

Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк выразила свое разочарование результатами саммита НАТО, однако подчеркнула, что альянс остается наиболее важной гарантией безопасности для Киева.

«Настроение и результаты саммита были смешанными... Мы должны быть реалистами, когда говорим о максимальных решениях, которые ожидали от саммита. НАТО по-прежнему является нашей основной гарантией безопасности... Мы, конечно, ожидали от союзников более решительных шагов, но были разочарованы тем, что фактического приглашения не последовало», — заявила Кондратюк в интервью телеканалу «Рада».

Она также отметила, что такие «осторожные» действия со стороны партнеров связаны с политическими факторами, включая предстоящие выборы в США.

Результаты саммита НАТО, которые вызвали смешанные чувства у Кондратюк, указывают на то, что ожидания Украины от альянса не были полностью удовлетворены. Однако, несмотря на разочарование, Киев продолжает видеть НАТО как главный стержень своей безопасности.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего.

12 июля Байден указал, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.