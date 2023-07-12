В Кремле отреагировали на приглашение Китая для Путина посетить Пекин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время абсолютно удачный момент для развития двусторонних отношений с Китаем. Таким образом он прокомментировал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он ждет российского лидера Владимира Путина с визитом в Пекин.

Песков указал, что во время визита Си в Москву обсуждалась готовность контактов в столице Китая, и в настоящее время диалог по данному вопросу продолжается на самых различных уровнях и он стоит на повестке дня в Кремле.

В частности, согласовываются сроки поездки российского президента в Китай, информация о которых появится позднее.

По словам Пескова, в ходе визита Путина в КНР будут обсуждаться темы торгово-экономического сотрудничества и обмен мнениями по международной обстановке.

До этого экс-посол России, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов заявлял, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина в Китай в октябре 2023 года.

Председатель КНР говорил о том, что развитие отношений Китая и России является стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах. По словам китайского лидера, отношения между двумя странами постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития благодаря совместным усилиям. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».