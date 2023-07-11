В МИД Дании заявили о неготовности Украины вступить в НАТО

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина не может сейчас стать членом НАТО, передает ТАСС.

«Место Украины в НАТО. Но понятно, что Украина не может стать членом НАТО в нынешних условиях», — сказал он по прибытии на саммит НАТО.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина не получит приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сигнал, что «двери альянса остаются открыты». По его словам, НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО есть все основания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы.

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе состоится 11–12 июля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.