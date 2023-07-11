В Турции назвали срок, когда парламент может одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

После этого законопроект передадут на рассмотрение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что заявка о вступлении страны в Североатлантический альянс будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

В Турции это решение не оценили. Турецкая газета Aydinlik написала, что этот шаг Эрдоган сделал, поддавшись на «диктат Запада», а зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхан назвал его «позорным решением».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.