В Варшаве 9 июля несколько сотен человек провели митинг перед посольством Украины, сообщает журнал Myśl Polska.

Мероприятие проходило в рамках акции «Воскресенье украинской расплаты», организованной партией Фронт Кшиштофа Толвинского в сотрудничестве с другими организациями, в том числе представителями Клубов польской мысли.

Митингующие почтили память жертв «Волынской резни», совершенной украинскими националистами из ОУН-УПА (организация запрещена в России) над польским населением. Толвинский назвал преступления, совершенные украинскими боевиками геноцидом и этнической чисткой поляков. Он заявил, что поставки оружия через территорию Польши на Украину должны быть немедленно прекращены.

Участники акции высказали мнение, говорится в материале журнала, что если Польша откажется от роли транзитной страны для западного оружия, конфликт на Украине прекратится в течение недели. Митингующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 млрд евро, которую, по их мнению, Украина задолжала Польше. Они также отправили через посольство украинским властям с требованием осудить бандеровское движение и современное одобрение бандеровской идеологии.

Мероприятие попыталась сорвать группа агрессивно настроенных украинских провокаторов, по мнению протестующих, явно координировавшая свои действия с посольством.

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