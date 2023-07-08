Глава ЦРУ Бернс указал на растущее влияние Китая в мире

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что КНР во главе с председателем Си Цзиньпином стремится изменить международную систему и является главным соперником американцев в геополитике и разведке. Об этом сообщает The Washington Post.

«Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переделать ее», — сказал Бернс, отметив, что Китай — самый большой соперник в геополитике и разведке для США и их важнейший долгосрочный приоритет.

По его словам, США теперь не единственный крупный игрок в мировой геополитике.

До этого американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что власти США считают необходимым сохранение диалога с Китаем. На встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Пекине она отметила, что этого требует текущая ситуация в мире.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.