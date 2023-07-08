Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЦРУ Бернс указал на растущее влияние Китая в мире

Глава ЦРУ Бернс заявил о растущих возможностях КНР по изменению мирового порядка

close
100%
Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что КНР во главе с председателем Си Цзиньпином стремится изменить международную систему и является главным соперником американцев в геополитике и разведке. Об этом сообщает The Washington Post.

«Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переделать ее», — сказал Бернс, отметив, что Китай — самый большой соперник в геополитике и разведке для США и их важнейший долгосрочный приоритет.

По его словам, США теперь не единственный крупный игрок в мировой геополитике.

До этого американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что власти США считают необходимым сохранение диалога с Китаем. На встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Пекине она отметила, что этого требует текущая ситуация в мире.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях