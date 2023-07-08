Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, что ждет Украину в случае передачи ей истребителей F-16

Newsweek: обслуживающий персонал истребителей F-16 на Украине станет мишенью для ВКС РФ

close
100%
Lukasz Glowala/Reuters

Если страны Запада предоставят Украине истребители F-16, иностранный обслуживающий персонал самолетов станет законными целями для Вооруженных сил России. Об этом заявил бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур, передает Newsweek.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В отличие от советских самолетов, для F-16 понадобятся централизованные базы для полетов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов», — сказал Мур.

По его словам, на этих базах Украине потребуются западные или натовские специалисты, обеспечивающие техническое обслуживание. Мур обратил внимание, что по законам вооруженных конфликтов эти специалисты станут мишенью для российских войск.

В статье также говорится, что пока непонятно, как много времени понадобится для того, чтобы украинцы научились не только управлять истребителями, но и использовать их эффективно.

4 июля глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях